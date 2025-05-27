В США заявили о завершении "саги" по аннексии Канады

Новый посол США в Канаде Пит Гукстра заявил, что "сага с аннексией" закончена и страна должна "двигаться дальше" после заявлений Дональда Трампа о 51-м штате.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC.

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Посол США высказался об аннексии Канады

Пит Гукстра объяснил, что предстоящая поездка короля Карла III в Оттаву имеет целью противодействовать угрозам президента США Дональда Трампа по 51-му штату. В то же время, по словам дипломата, есть "более простые способы отправлять сообщения" американскому правительству.

Просто позвоните мне. Карни (премьер-министр Канады, – 24 Канал) может позвонить президенту в любое время,

– подчеркнул Гукстра.

По его словам, сага об аннексии Канады уже "закончена".

Двигайтесь дальше. Если канадцы хотят продолжать об этом говорить – это их дело. Я об этом не говорю, Дональд Трамп об этом не говорит. У нас много дел, призванных продвигать вперед, потому что мы все стремимся увеличить благосостояние, безопасность и защищенность Америки,

– подытожил Пит Гукстра.

Напомним, в понедельник, 26 мая, Король Чарльз III и королева Камилла прибыли в Оттаву. По словам Марка Карни, королевский визит стал напоминанием о связи между Канадой и Короной, которая сформировалась поколениями, формировалась общей историей и основывалась на общих ценностях,

Во время визита Король выразил свою любовь к Канаде и назвал страну "сильной и свободной".