Частично это должно стать посланием президенту США Дональду Трампу относительно суверенитета Канады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о визите Чарльза III

По данным издания, в понедельник, 26 мая, в аэропорту Оттавы короля встретила группа приветственных гостей, среди них были официальные лица, лидеры коренных народов, школьники, армейский полк и много журналистов.

Такое "пышное" событие сопровождалось тонкими намеками на напряженную политику, которая последовала после неоднократных призывов и угроз президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

Ожидается, что во вторник, 27 мая, монарх зачитает тронную речь, написанную офисом Карни, в котором будут изложены приоритеты его правительства, и то, как премьер-министр планирует реализовать свои 7 основных целей.

Первой целью в перечне является договоренность о новых экономических и оборонных отношениях с США, одновременно укрепляя связи с "надежными торговыми партнерами и союзниками во всем мире", в том числе и с Британией.

Какое послание Трампу готовят

Bloomberg отмечает, что это впервые с 1977 года канадский монарх зачитает речь парламента. Хотя обычно речь зачитывает представитель монархии в Канаде, кем сейчас является генерал-губернатор Мэри Саймон.

Это довольно грубый инструмент с точки зрения посыла, который пытаются послать. Но я думаю, что это эффективно, если вы пытаетесь общаться с этим конкретным президентом (Трампом – 24 Канал). Он (король Чарльз – 24 Канал) первым посещает нас, он открывает наш парламент, и он также король Канады,

– сказал профессор Карлтонского университета в Оттаве Филипп Лагассе.

По его словам, Дональд Трамп восхищается королем. И хоть сам Чарльз вряд ли будет напрямую ссылаться на словесную войну Канады с Трампом, офис премьер-министра был более откровенным относительно причин визита.

"Эта историческая честь соответствует весу нашего времени. Канада имеет устойчивого защитника в лице нашего суверена", – заявлял ранее Марк Карни. Впрочем, считают. что визит короля направлен не только на США.

По мнению Лагассе, соответствующий визит должен заверить канадцев в фундаментальных институтах и системе правления их собственной страны. Также это должно стать подтверждением, что в Канаде нет "американской системы".