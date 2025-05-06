Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Трамп снова сделал заявление по Канаде

Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни Дональд Трамп заявил, что "мы любим Канаду и Канада любит нас".

Политик добавил, что он до сих пор поддерживает вхождение Канады в состав США, поскольку это, по его словам, является выгодным для самих канадцев.

Я думаю, что для граждан Канады это имеет огромные преимущества: значительно ниже налоги, бесплатная армия, которую, честно говоря, мы вам и так предоставляем, потому что защищаем Канаду,

– сказал президент США.

В ответ на слова Трампа Марк Карни заявил, что на рынке недвижимости "есть места, которые никогда не продаются".

Никогда не говори никогда,

– добавил Дональд Трамп.

Марк Карни заметил, что отношения Канады и Соединенных Штатов могут заключаться "в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе, и мы делали это в прошлом". Карни подчеркнул, что согласен с Трампом по вопросу безопасности его страны, а его правительство настроено на сотрудничество с Вашингтоном в этом вопросе.

К слову, недавно Дональд Трамп также заявил, что он "не исключает" применение военной силы для захвата Гренландии. По словам президента, Соединенным Штатам очень нужен остров.