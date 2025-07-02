В Венгрии запустили кампанию против оппозиции и Зеленского: МИД Украины назвал ее бессмысленной

В Венгрии запустили пропагандистскую кампанию против Зеленского и оппозиционного лидера Мадьяра. МИД Украины назвал это нелепостью и связал с правительством Орбана.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на венгерский портал 444. В Венгрии после референдума о членстве Украины в ЕС стартовала пропагандистская кампания, в которой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петра Мадьяра и президента Украины Владимира Зеленского сравнивают и выставляют как угрозу.

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В Венгрии развернули пропаганду против Зеленского и оппозиции

На улицах венгерских городов появились плакаты с изображениями Зеленского и Мадьяра в виде двух яиц в скорлупе с украинскими флагами и надписью "Как два яйца". Зеленского подписали по фамилии, а Мадьяра назвали "венгерским Зеленским".

Кампанию организовала "некоммерческая организация "Национальное движение сопротивления"" (Kiadja a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft), которая, как выяснило издание 444, фактически не существует. Журналисты также связывают эту акцию с правительством премьера Виктора Орбана.

Эта же организация создала видеоролик, в котором высмеивает Зеленского и оппозицию, используя кадры из выступлений "Вечернего квартала" и пародии на группу Kazaky. На YouTube ролик собрал более миллиона просмотров, хотя канал имеет лишь 378 подписчиков.

Зеленского и оппозицию в Венгрии выставили угрозой: смотреть видео

В подписи к видео "Национальное движение сопротивления" выступает против вступления Украины в ЕС, заявляя, что Зеленский обещал мир, но возглавил войну. Лидера венгерской оппозиции называют тем, кто "привел бы Венгрию к тому же, куда Зеленский привел Украину".

МИД Украины отреагировало на эту кампанию, назвав ее бессмысленной и такой, что не стоит внимания.