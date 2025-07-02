Про це розповідає 24 Канал з посиланням на угорський портал 444. В Угорщині після референдуму щодо членства України в ЄС стартувала пропагандистська кампанія, у якій лідера опозиційної партії "Тиса" Петра Мадяра та президента України Володимира Зеленського порівнюють та виставляють як загрозу.

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В Угорщині розгорнули пропаганду проти Зеленського і опозиції

На вулицях угорських міст з’явилися плакати із зображеннями Зеленського та Мадяра у вигляді двох яєць у шкаралупі з українськими прапорами та написом "Як два яйця". Зеленського підписали за прізвищем, а Мадяра назвали "угорським Зеленським".

Кампанію організувала "некомерційна організація "Національний рух опору"" (Kiadja a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft), яка, як з’ясувало видання 444, фактично не існує. Журналісти також пов’язують цю акцію з урядом прем’єра Віктора Орбана.

Ця ж організація створила відеоролик, в якому висміює Зеленського та опозицію, використовуючи кадри з виступів "Вечірнього кварталу" та пародії на гурт Kazaky. На YouTube ролик зібрав понад мільйон переглядів, хоч канал має лише 378 підписників.

Зеленського та опозицію в Угорщині виставили загрозою: дивитися відео

У підписі до відео "Національний рух опору" виступає проти вступу України до ЄС, заявляючи, що Зеленський обіцяв мир, але очолив війну. Лідера угорської опозиції називають тим, хто "привів би Угорщину до того ж, куди Зеленський привів Україну".

МЗС України відреагувало на цю кампанію, назвавши її безглуздою та такою, що не варта уваги.