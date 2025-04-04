Президент Армении подписал закон о начале процесса вступления в ЕС
- Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале вступления страны в Европейский Союз, что стало частью армянского законодательства.
- Документ не означает начало вступления в ЕС, но закрепляет углубление двусторонних отношений.
Лидер Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале вступления страны в Европейский Союз. Отныне евроинтеграция стала частью армянского законодательства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу президента Армении.
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Президент Армении подписал важный закон
В пятницу, 4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал ряд важных для страны законов. Среди них – закон о начале вступления Армении в Европейский Союз.
В документе говорится, что Ереван "объявляет о начале вступления" в Евросоюз, выражая волю своего народа и ставя задачу сделать страну "безопасной, защищенной, развитой и процветающей".
Отныне, евроинтеграция официально стала частью законодательства Армении.
Напомним, что парламент Армении проголосовал за закон о вступлении страны в ЕС на заседании 26 марта. Парламентарии также объяснили, что документ не означает начало вступления в Евросоюз и не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.
Кроме того, Армения заявила о своих намерениях присоединиться к ЕС еще в марте 2024 года. Тогда глава МИД Армении заявил, что страна стремится наладить тесные связи со странами Запада в условиях напряженности в отношениях с Россией.