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Геополитика Ближний Восток ЦАХАЛ рассказали детали атаки на пригород Бейрута: целью был боевик "Хезболлы"
1 апреля, 11:30
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ЦАХАЛ рассказали детали атаки на пригород Бейрута: целью был боевик "Хезболлы"

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Израильские военные атаковали южный пригород Бейрута, целью удара был боевик Хезболлы, который руководил боевиками ХАМАС.
  • В результате удара погибли по меньшей мере три человека, семеро получили ранения.

Израильские военные атаковали южный пригород столицы Ливана. Стало известно, что целью удара был боевик террористической организации "Хезболла".

Удар нанесли в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ в соцсетях.

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Что известно об атаке ЦАХАЛ на пригород Бейрута

Пресс-служба армии заявила, что целью удара был представитель "Хезболлы", который руководил боевиками ХАМАС и помогал им в планировании "значительной террористической атаки против израильских гражданских".

Военные добавили, что из-за непосредственной угрозы они приняли меры для ликвидации боевика "Хезболлы" и устранили ее.

Позже Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что после израильского удара по пригороду Бейрута по меньшей мере три человека погибли и семь получили ранения.

По новым данным, израильский вражеский налет на южные окраины оставил трех мучеников и семь раненых,
– говорится в сообщении.

Ранее войска ЦАХАЛ начали наземную операцию в Секторе Газа. Перед этим они анонсировали масштабное наступление и призвали эвакуировать гражданское население.