ЦАХАЛ рассказали детали атаки на пригород Бейрута: целью был боевик "Хезболлы"
- Израильские военные атаковали южный пригород Бейрута, целью удара был боевик Хезболлы, который руководил боевиками ХАМАС.
- В результате удара погибли по меньшей мере три человека, семеро получили ранения.
Израильские военные атаковали южный пригород столицы Ливана. Стало известно, что целью удара был боевик террористической организации "Хезболла".
Удар нанесли в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ в соцсетях.
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Что известно об атаке ЦАХАЛ на пригород Бейрута
Пресс-служба армии заявила, что целью удара был представитель "Хезболлы", который руководил боевиками ХАМАС и помогал им в планировании "значительной террористической атаки против израильских гражданских".
Военные добавили, что из-за непосредственной угрозы они приняли меры для ликвидации боевика "Хезболлы" и устранили ее.
Позже Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что после израильского удара по пригороду Бейрута по меньшей мере три человека погибли и семь получили ранения.
По новым данным, израильский вражеский налет на южные окраины оставил трех мучеников и семь раненых,
– говорится в сообщении.
Ранее войска ЦАХАЛ начали наземную операцию в Секторе Газа. Перед этим они анонсировали масштабное наступление и призвали эвакуировать гражданское население.