10 дней назад ЦАХАЛ анонсировал масштабное наступление в Секторе Газа и приказал эвакуировать гражданское население из определенных районов, передает 24 Канал.

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Что известно

По данным издания Israel National News, в течение последних нескольких часов войска ЦАХАЛ начали наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы.

"В рамках этой операции войска демонтировали террористическую инфраструктуру ХАМАС", – говорится в сообщении СМИ.

К слову, новой наземной операции Израиля в Секторе Газа предшествовал отказ группировки освободить израильских заложников в рамках достигнутого ранее перемирия.