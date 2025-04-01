Удар нанесли в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ в соцсетях.

Смотрите также ЦАХАЛ анонсировал масштабное наступление в Секторе Газа: гражданских просят немедленно эвакуироваться

Что известно об атаке ЦАХАЛ на пригород Бейрута

Пресс-служба армии заявила, что целью удара был представитель "Хезболлы", который руководил боевиками ХАМАС и помогал им в планировании "значительной террористической атаки против израильских гражданских".

Военные добавили, что из-за непосредственной угрозы они приняли меры для ликвидации боевика "Хезболлы" и устранили ее.

Позже Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что после израильского удара по пригороду Бейрута по меньшей мере три человека погибли и семь получили ранения.

По новым данным, израильский вражеский налет на южные окраины оставил трех мучеников и семь раненых,

– говорится в сообщении.

Ранее войска ЦАХАЛ начали наземную операцию в Секторе Газа. Перед этим они анонсировали масштабное наступление и призвали эвакуировать гражданское население.