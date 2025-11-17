В Польше заявили, что угроза от дронов в сентябре была серьезнее, чем считалось
- В Польше заявили, что угроза от российских дронов в сентябре была более серьезной, чем считалось.
- Генерал-лейтенант Мацей Клиш отметил, что беспилотники нарушили воздушное пространство страны 10 сентября.
В Варшаве высказались о российских беспилотниках, которые нарушили воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Польский генерал-лейтенант Мацей Клиш заявил, что угроза была серьезнее, чем считалось ранее.
Он объяснил, что некоторые из дронов, даже те, что использовались как приманки для перегрузки систем ПВО, были оснащены взрывчаткой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Что говорят в Польше о налете российских дронов?
По словам польского генерала, утверждение о том, что дроны были картонными и бумажными объектами, не является вполне правдивым. Мацей Клиш добавил, что в сентябре угроза для Польши от российских дронов была реальной.
Атака дронов на Польшу: коротко о главном
Ночью 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. В страну залетело по меньшей мере 19 российских БпЛА. Опасность угрожала Подляскому, Мазовецкому и Люблинскому воеводствам.
Тогда в Варшаве заявили, что считают атаку неслучайной. Ее рассматривают как преднамеренное нападение на территорию НАТО и ЕС.
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Россия атаковала Польшу дронами, чтобы проверить реакцию партнеров Украины и НАТО. Кроме этого, он сравнил атаку с аннексией Крыма, отметив, что дроны заменили "зеленых человечков".
На фоне этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о договоренности о сотрудничестве с Украиной для защиты от российских дронов, а также о поддержке со стороны Франции, Великобритании и Нидерландов.