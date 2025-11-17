В Польше заявили, что угроза от дронов в сентябре была серьезнее, чем считалось

Он объяснил, что некоторые из дронов, даже те, что использовались как приманки для перегрузки систем ПВО, были оснащены взрывчаткой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Новости к теме "Шахед" или дрон-приманка: в Defense Express предположили, какой БпЛА мог упасть в Польше

Что говорят в Польше о налете российских дронов?

По словам польского генерала, утверждение о том, что дроны были картонными и бумажными объектами, не является вполне правдивым. Мацей Клиш добавил, что в сентябре угроза для Польши от российских дронов была реальной.

Атака дронов на Польшу: коротко о главном