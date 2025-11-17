Укр Рус
У Польщі заявили, що загроза від дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося
17 листопада, 11:04
У Польщі заявили, що загроза від дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося

Надія Батюк
Основні тези
  • У Польщі заявили, що загроза від російських дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося.
  • Генерал-лейтенант Мацей Кліш зазначив, що безпілотники порушили повітряний простір країни 10 вересня.

У Варшаві висловилися про російські безпілотники, які порушили повітряний простір країни у ніч на 10 вересня. Польський генерал-лейтенант Мацей Кліш заявив, що загроза була серйознішою, ніж вважалося раніше.

Він пояснив, що деякі з дронів, навіть ті, що використовувалися як приманки для перенавантаження систем ППО, були оснащені вибухівкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Що кажуть у Польщі про наліт російських дронів?

За словами польського генерала, твердження про те, що дрони були картонними та паперовими об'єктами, не є цілком правдивим. Мацей Кліш додав, що у вересні загроза для Польщі від російських дронів була реальною.

Атака дронів на Польщу: коротко про головне

  • Вночі 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. До країни залетіло щонайменше 19 російських БпЛА. Небезпека загрожувала Підляському, Мазовецькому та Люблінському воєводствам.

  • Тоді у Варшаві заявили, що вважають атаку невипадковою. Її розглядають як навмисний напад на територію НАТО та ЄС.

  • Український президент Володимир Зеленський вважає, що Росія атакувала Польщу дронами, щоб перевірити реакцію партнерів України та НАТО. Окрім цього, він порівняв атаку з анексією Криму, зазначивши, що дрони замінили "зелених чоловічків".

  • На тлі цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про домовленість щодо співпраці з Україною для захисту від російських дронів, а також про підтримку з боку Франції, Великої Британії та Нідерландів.