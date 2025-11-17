У Польщі заявили, що загроза від дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося
- У Польщі заявили, що загроза від російських дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося.
- Генерал-лейтенант Мацей Кліш зазначив, що безпілотники порушили повітряний простір країни 10 вересня.
У Варшаві висловилися про російські безпілотники, які порушили повітряний простір країни у ніч на 10 вересня. Польський генерал-лейтенант Мацей Кліш заявив, що загроза була серйознішою, ніж вважалося раніше.
Він пояснив, що деякі з дронів, навіть ті, що використовувалися як приманки для перенавантаження систем ППО, були оснащені вибухівкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.
Що кажуть у Польщі про наліт російських дронів?
За словами польського генерала, твердження про те, що дрони були картонними та паперовими об'єктами, не є цілком правдивим. Мацей Кліш додав, що у вересні загроза для Польщі від російських дронів була реальною.
Атака дронів на Польщу: коротко про головне
Вночі 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. До країни залетіло щонайменше 19 російських БпЛА. Небезпека загрожувала Підляському, Мазовецькому та Люблінському воєводствам.
Тоді у Варшаві заявили, що вважають атаку невипадковою. Її розглядають як навмисний напад на територію НАТО та ЄС.
Український президент Володимир Зеленський вважає, що Росія атакувала Польщу дронами, щоб перевірити реакцію партнерів України та НАТО. Окрім цього, він порівняв атаку з анексією Криму, зазначивши, що дрони замінили "зелених чоловічків".
На тлі цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про домовленість щодо співпраці з Україною для захисту від російських дронів, а також про підтримку з боку Франції, Великої Британії та Нідерландів.