На заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты прокомментировали атаку дронов на Польшу. Там заявили, что готовы защищать территорию НАТО.

А также подчеркнули, что своими действиями Москва нарушила международное право и Устав ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как отреагировали в США на российскую атаку?

Исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши отметила, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО" и поддерживает союзников перед лицом тревожных нарушений воздушного пространства.

Ши также отметила, что Россия усилила бомбардировки Украины после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в рамках попытки заключить мир.

По ее словам, эти действия, включая нарушение воздушного пространства союзника США, демонстрируют огромное неуважение к искренним усилиям Штатов завершить эту войну.

Заметим, что США присоединились к совместному заявлению западных союзников, в котором Россия обвиняется в нарушении международного права и Устава ООН. Документ призывает Москву прекратить войну агрессии против Украины и воздержаться от дальнейших провокаций. Заявление поддержали 43 страны.

Что говорят в США об атаке на Польшу: коротко о главном