Ночью 10 сентября российские дроны атаковали Польшу. Виктор Орбан прокомментировал инцидент, который якобы доказал правильность его политики.

Премьер Венгрии выразил солидарность с Польшей, которая подверглась дроновой атаке. В то же время он сделал новое заявление о войне в Украине, передает 24 Канал.

Как Орбан отреагировал на российский удар по Польше?

Так, Виктор Орбан отметил, что нарушение территориальной целостности Польши недопустимо. В то же время он добавил, что этот случай якобы является подтверждением того, что политика Венгрии в контексте войны между Россией и Украиной, является "разумной и рациональной".

Жизнь в тени войны несет в себе риски и опасности. Пора это остановить! Поэтому мы поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на достижение мира,

– подчеркнул Орбан.

Политик не упомянул то, что именно российские дроны атаковали Польшу. Также он не осудил действия Кремля.

Сикорский ответил Орбану

Под постом венгерского премьера появился комментарий главы МИД Польши Радослава Сикорского. Министр возразил Орбану. Он подчеркнул, что инцидент с дронами свидетельствует о, что Венгрия должна прекратить занимать нейтральную позицию и осудить российскую агрессию.

Мы призываем вас (Орбана – 24 Канал) разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции против агрессора и снять ваше вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС,

– говорится в твите Сикорского.

Что известно об атаке дронов на Польшу?