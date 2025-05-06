Украина может нанести удары по России 9 мая, – The Washington Post

Россия перебросила значительное количество систем ПВО для усиления защиты Москвы. В то же время источники предполагают, что 9 мая Украина может нанести удары по другим регионам России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Могут ли дроны атаковать Москву 9 мая

9 мая президент России Владимир Путин будет принимать в Москве более десятка иностранных лидеров из дружественных стран, в частности президента Китая Си Цзиньпина. Поэтому в России участились спекуляции, что Украина может воспользоваться моментом, чтобы нанести удар по имиджу Кремля перед его партнерами.

Однако высокопоставленный представитель украинских сил обороны заявил, что попытка атаки на Москву маловероятна из-за низких шансов на успех.

Как видите, они переместили все российские системы противовоздушной обороны для защиты Москвы. Даже если попытка будет, она не будет успешной. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам России, но не по Москве,

– пояснил собеседник издания.

Другой представитель оборонного ведомства добавил, что атака на парад на Красной площади, на который должны прибыть чиновники из Китая, Индии и даже некоторых европейских стран, может спровоцировать российский ответ и разозлить Вашингтон.

К слову, в минобороны России заявили, что в ночь на 6 мая над рядом регионов якобы сбили и перехватили 105 беспилотников. Из-за атаки БпЛА приостанавливали работу 13 российских аэропортов, в частности в Москве, Самаре, Саратове, Волгограде и Казани.