Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Украина имеет варианты, как нанести удар по Москве. Недавно неизвестные дроны летали в Мурманской области, до которой более чем 1600 километров. А Москва расположена значительно ближе.

К теме Новое "достижение" российской ПВО: в Московской области в многоэтажке застрял снаряд

Будут ли взрывы в Москве на 9 мая

9 мая превратилось для России в отдельную религию, которая уже не связана с историей. Они опасаются атак в этот день. По словам Жмайло, уже была информация, что оккупанты будут вокруг Москвы 4 кольца различных средств ПВО. Они даже позабирали их из Татарстана, где расположено производство "Шахедов".

На самом деле Украине не так важно ударить именно по Красной площади на 9 мая. Можно использовать ситуацию и ударить по другим военным объектам.

В 300-километровой зоне возле Украины расположено 256 военных целей России. Там 20 военных аэродромов, откуда взлетает авиация, которая терроризирует приграничье и линию соприкосновения КАБами. Их ПВО "размазана" по территории и прикрывает "жирные" объекты,

– сказал Жмайло.

Добавим, в ночь на 6 мая в России снова сообщали о массированной атаке беспилотников. Под прицелом также была и Москва.