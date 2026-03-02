ПВО Iron Beam впервые в действии: как Израиль сбивает ракеты и дроны "Хезболлы" лазером
- Израиль впервые использовал лазерную систему ПВО Iron Beam для перехвата ракет "Хезболлы" во время атаки из Ливана.
- Iron Beam работает с другими израильскими ПВО, используя лазерную технологию для уничтожения целей за низкую стоимость, но эффективность зависит от погодных условий.
Во время масштабной атаки группировки "Хезболла" Израиль впервые применил лазерную систему ПВО Iron Beam. Воздушное противостояние состоялось на территории Ливана, а часть вражеских целей удалось успешно обезвредить.
Об этом пишет издание Ynetnews и Israel War Room.
Израиль впервые использовал систему Iron Beam
Группировка "Хезбола" осуществила массированный обстрел из Ливана вечером 1 марта. Военные запустили ракеты и беспилотники в направлении Израиля. Часть из этих целей удалось успешно обезвредить с помощью лазерной системы ПВО Iron Beam.
Кадры по применению Iron Beam появились на странице Israel War Room в соцсети Х.
В описании к видео отмечается: "Израиль впервые использовал "Iron Beam" для перехвата ракет, выпущенных "Хезболлой"".
Что известно о лазерной системе ПВО Iron Beam?
Iron Beam является лазерной системой, которая работает с другими комплексами израильской ПВО, в частности Iron Dome, David's Sling и Arrow. В Минобороны Израиля отметили, что лазерная технология предназначена для уничтожения ракет, БпЛА, реактивных снарядов и минометных боеприпасов.
В отличие от традиционных ракет-перехватчиков, эта система использует постоянный источник энергии, который позволяет перехватывать цели без риска расхода боезапаса. Разработку рассматривали как дешевую альтернативу ПВО, поскольку один перехват стоит менее 5 долларов, тогда как ракета обходится в десятки тысяч.
В то же время стоит заметить, что эффективность лазерной ПВО зависит от погодных условий – при низкой видимости, в частности облачности или пыли, вероятность сбивания вражеских воздушных целей значительно снижается.
Впервые систему Iron Beam представили миру в 2014 году, впрочем только в сентябре 2025 года Израиль завершил создание комплекса. Именно тогда Iron Beam показала свою эффективность в сбивании и перехвате дронов.
Что известно о наступательной операции Израиля против группировки "Хезболла"?
В марте состоялось первое вооруженное противостояние с момента заключения мира между Израилем и Ливаном в ноябре 2024 года.
2 марта боевики "Хезболлы" нанесли удар ракетами и дронами по северу Израиля, в частности по городу Хайфа. В ответ армия Израиля обстреляла инфраструктуру группировки в Ливане.
"Хезболлы" аргументировали удар по Израилю "местью за кровь Верховного лидера мусульман, аятоллы Али Хаменеи", а также ответом на якобы неоднократные нарушения со стороны Израиля в Ливане.
Впоследствии Израиль в ответ атаковал южные пригороды Бейрута, которые считаются оплотом "Хезболлы", объекты на юге Ливана, локации в долине Бекаа, инфраструктуру и высокопоставленных представителей "Хезболлы".