ППО Iron Beam вперше в дії: як Ізраїль збиває ракети та дрони "Хезболли" лазером
- Ізраїль вперше використав лазерну систему ППО Iron Beam для перехоплення ракет "Хезболли" під час атаки з Лівану.
- Iron Beam працює з іншими ізраїльськими ППО, використовуючи лазерну технологію для знищення цілей за низьку вартість, але ефективність залежить від погодних умов.
Під час масштабної атаки угрупування "Хезболла" Ізраїль вперше застосував лазерну систему ППО Iron Beam. Повітряне протистояння відбулось на території Лівану, а частину ворожих цілей вдалось успішно знешкодити.
Про це пише видання Ynetnews та Israel War Room.
Ізраїль вперше використав систему Iron Beam
Угрупування "Хезбола" здійснило масований обстріл із Лівану ввечері 1 березня. Військові запустили ракети та безпілотники у напрямку Ізраїлю. Частину з цих цілей вдалось успішно знешкодити за допомогою лазерної системи ППО Iron Beam.
Кадри із застосування Iron Beam з'явились на сторінці Israel War Room у соцмережі Х.
У описі до відео зазначається: "Ізраїль вперше використав "Iron Beam" для перехоплення ракет, випущених "Хезболлою"".
Що відомо про лазерну систему ППО Iron Beam?
Iron Beam є лазерною системою, яка працює із іншими комплексами ізраїльської ППО, зокрема Iron Dome, David's Sling і Arrow. У Міноборони Ізраїлю зауважили, що лазерна технологія призначена для знищення ракет, БпЛА, реактивних снарядів та мінометних боєприпасів.
На відміну від традиційних ракет-перехоплювачів, ця система використовує постійне джерело енергії, яке дозволяє перехоплювати цілі без ризику витрати боєзапасу. Розробку розглядали як дешеву альтернативу ППО, оскільки одне перехоплення коштує менше ніж 5 доларів, тоді як ракета обходиться у десятки тисяч.
Водночас варто зауважити, що ефективність лазерної ППО залежить від погодних умов – за низької видимості, зокрема хмарності чи пилу, ймовірність збиття ворожих повітряних цілей значно знижується.
Вперше систему Iron Beam представили світові у 2014 році, втім лише у вересні 2025 року Ізраїль завершив створення комплексу. Саме тоді Iron Beam показала свою ефективність у збитті та перехопленні дронів.
Що відомо про наступальну операцію Ізраїлю проти угруповання "Хезболла"?
У березні відбулось перше збройне протистояння з моменту укладення миру між Ізраїлем і Ліваном у листопаді 2024 року.
2 березня бойовики "Хезболли" завдали удару ракетами та дронами по півночі Ізраїлю, зокрема по місту Хайфа. У відповідь армія Ізраїлю обстріляла інфраструктуру угруповання у Лівані.
"Хезболли" аргументували удар по Ізраїлю "помстою за кров Верховного лідера мусульман, аятоли Алі Хаменеї", а також відповіддю на нібито неодноразові порушення з боку Ізраїлю в Лівані.
Згодом Ізраїль у відповідь атакував південні передмістя Бейрута, які вважаються оплотом "Хезболли", об'єкти на півдні Лівану, локації в долині Бекаа, інфраструктуру та високопоставлених представників "Хезболли".