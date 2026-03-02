Об этом пишет издание Ynetnews и Israel War Room.
Израиль впервые использовал систему Iron Beam
Группировка "Хезбола" осуществила массированный обстрел из Ливана вечером 1 марта. Военные запустили ракеты и беспилотники в направлении Израиля. Часть из этих целей удалось успешно обезвредить с помощью лазерной системы ПВО Iron Beam.
Кадры по применению Iron Beam появились на странице Israel War Room в соцсети Х.
В описании к видео отмечается: "Израиль впервые использовал "Iron Beam" для перехвата ракет, выпущенных "Хезболлой"".
Что известно о лазерной системе ПВО Iron Beam?
Iron Beam является лазерной системой, которая работает с другими комплексами израильской ПВО, в частности Iron Dome, David's Sling и Arrow. В Минобороны Израиля отметили, что лазерная технология предназначена для уничтожения ракет, БпЛА, реактивных снарядов и минометных боеприпасов.
В отличие от традиционных ракет-перехватчиков, эта система использует постоянный источник энергии, который позволяет перехватывать цели без риска расхода боезапаса. Разработку рассматривали как дешевую альтернативу ПВО, поскольку один перехват стоит менее 5 долларов, тогда как ракета обходится в десятки тысяч.
В то же время стоит заметить, что эффективность лазерной ПВО зависит от погодных условий – при низкой видимости, в частности облачности или пыли, вероятность сбивания вражеских воздушных целей значительно снижается.
Впервые систему Iron Beam представили миру в 2014 году, впрочем только в сентябре 2025 года Израиль завершил создание комплекса. Именно тогда Iron Beam показала свою эффективность в сбивании и перехвате дронов.
Что известно о наступательной операции Израиля против группировки "Хезболла"?
В марте состоялось первое вооруженное противостояние с момента заключения мира между Израилем и Ливаном в ноябре 2024 года.
2 марта боевики "Хезболлы" нанесли удар ракетами и дронами по северу Израиля, в частности по городу Хайфа. В ответ армия Израиля обстреляла инфраструктуру группировки в Ливане.
"Хезболлы" аргументировали удар по Израилю "местью за кровь Верховного лидера мусульман, аятоллы Али Хаменеи", а также ответом на якобы неоднократные нарушения со стороны Израиля в Ливане.
Впоследствии Израиль в ответ атаковал южные пригороды Бейрута, которые считаются оплотом "Хезболлы", объекты на юге Ливана, локации в долине Бекаа, инфраструктуру и высокопоставленных представителей "Хезболлы".