Ізраїль вперше використав систему Iron Beam
Угрупування "Хезбола" здійснило масований обстріл із Лівану ввечері 1 березня. Військові запустили ракети та безпілотники у напрямку Ізраїлю. Частину з цих цілей вдалось успішно знешкодити за допомогою лазерної системи ППО Iron Beam.
Кадри із застосування Iron Beam з'явились на сторінці Israel War Room у соцмережі Х.
У описі до відео зазначається: "Ізраїль вперше використав "Iron Beam" для перехоплення ракет, випущених "Хезболлою"".
Що відомо про лазерну систему ППО Iron Beam?
Iron Beam є лазерною системою, яка працює із іншими комплексами ізраїльської ППО, зокрема Iron Dome, David's Sling і Arrow. У Міноборони Ізраїлю зауважили, що лазерна технологія призначена для знищення ракет, БпЛА, реактивних снарядів та мінометних боєприпасів.
На відміну від традиційних ракет-перехоплювачів, ця система використовує постійне джерело енергії, яке дозволяє перехоплювати цілі без ризику витрати боєзапасу. Розробку розглядали як дешеву альтернативу ППО, оскільки одне перехоплення коштує менше ніж 5 доларів, тоді як ракета обходиться у десятки тисяч.
Водночас варто зауважити, що ефективність лазерної ППО залежить від погодних умов – за низької видимості, зокрема хмарності чи пилу, ймовірність збиття ворожих повітряних цілей значно знижується.
Вперше систему Iron Beam представили світові у 2014 році, втім лише у вересні 2025 року Ізраїль завершив створення комплексу. Саме тоді Iron Beam показала свою ефективність у збитті та перехопленні дронів.
Що відомо про наступальну операцію Ізраїлю проти угруповання "Хезболла"?
У березні відбулось перше збройне протистояння з моменту укладення миру між Ізраїлем і Ліваном у листопаді 2024 року.
2 березня бойовики "Хезболли" завдали удару ракетами та дронами по півночі Ізраїлю, зокрема по місту Хайфа. У відповідь армія Ізраїлю обстріляла інфраструктуру угруповання у Лівані.
"Хезболли" аргументували удар по Ізраїлю "помстою за кров Верховного лідера мусульман, аятоли Алі Хаменеї", а також відповіддю на нібито неодноразові порушення з боку Ізраїлю в Лівані.
Згодом Ізраїль у відповідь атакував південні передмістя Бейрута, які вважаються оплотом "Хезболли", об'єкти на півдні Лівану, локації в долині Бекаа, інфраструктуру та високопоставлених представників "Хезболли".