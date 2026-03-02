Про це пише видання Ynetnews та Israel War Room.

Ізраїль вперше використав систему Iron Beam

Угрупування "Хезбола" здійснило масований обстріл із Лівану ввечері 1 березня. Військові запустили ракети та безпілотники у напрямку Ізраїлю. Частину з цих цілей вдалось успішно знешкодити за допомогою лазерної системи ППО Iron Beam.

Кадри із застосування Iron Beam з'явились на сторінці Israel War Room у соцмережі Х.

У описі до відео зазначається: "Ізраїль вперше використав "Iron Beam" для перехоплення ракет, випущених "Хезболлою"".

HISTORIC: For the first time ever, Israel used the Iron Beam to intercept rockets fired by Hezbollah. pic.twitter.com/DU63REU22k — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 2, 2026

Що відомо про лазерну систему ППО Iron Beam?

Iron Beam є лазерною системою, яка працює із іншими комплексами ізраїльської ППО, зокрема Iron Dome, David's Sling і Arrow. У Міноборони Ізраїлю зауважили, що лазерна технологія призначена для знищення ракет, БпЛА, реактивних снарядів та мінометних боєприпасів.

На відміну від традиційних ракет-перехоплювачів, ця система використовує постійне джерело енергії, яке дозволяє перехоплювати цілі без ризику витрати боєзапасу. Розробку розглядали як дешеву альтернативу ППО, оскільки одне перехоплення коштує менше ніж 5 доларів, тоді як ракета обходиться у десятки тисяч.

Водночас варто зауважити, що ефективність лазерної ППО залежить від погодних умов – за низької видимості, зокрема хмарності чи пилу, ймовірність збиття ворожих повітряних цілей значно знижується.

Вперше систему Iron Beam представили світові у 2014 році, втім лише у вересні 2025 року Ізраїль завершив створення комплексу. Саме тоді Iron Beam показала свою ефективність у збитті та перехопленні дронів.

