Израиль мог уничтожить завод по производству "Шахедов" в иранском Исфахане

Израиль продолжает наносить удары по военным объектам на территории Ирана. Сообщается, что израильские военные могли попасть по заводу по производству "Шахедов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно об ударе по заводу "Шахедов" в Иране

СМИ пишут, что израильский авиаудар, предварительно, уничтожил иранский завод по производству беспилотников в Исфахане. Вероятно, говорится о предприятии, производившем ударные дроны-камикадзе типа "Шахед".



Вероятные последствия атаки по заводу в иранском Исфахане 15 июня / Фото из социальных сетей

В сети также распространяют видео с моментом удара по заводу. На кадрах можно увидеть, как произошел сильный взрыв, после чего в небо поднялось много дыма и строительного мусора.

Момент взрыва в Исфахане: смотрите видео

Интересно, что 15 июня неизвестные беспилотники также атаковали завод, причастен к производству "Шахедов", в российской Елабуге. На месте удара фиксируют задымление.

К слову, ранее Армия обороны Израиля подтверждала, что нанесла удар по ядерному объекту вблизи города Исфаган в Иране, где происходил процесс реконверсии обогащенного урана. ЦАХАЛ ликвидировал объект по производству металлического урана, инфраструктуру для реконверсии, лаборатории и дополнительную инфраструктуру.