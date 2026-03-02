Иранский "Шахед" атаковал отель в Бахрейне, где проживали представители Минобороны США, – WP

Ирак, Иордания, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Бахрейн сообщили об иранских атаках на их территорию. В последней один из "Шахедов" атаковал отель, в котором находились представители Министерства обороны США.

В результате дронового удара есть пострадавшие. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатическое заявление.

Смотрите также Трамп назвал цели операции на Ближнем Востоке: что больше никогда не сможет сделать Иран

Какие последствия удара по Ирану?

Издание, ссылаясь на официальное сообщение Государственного департамента США, сообщило, что в результате удара иранского дрона по отелю в Бахрейне пострадали двое сотрудников американского оборонного ведомства.

Двое сотрудников Министерства обороны США получили ранения,

– говорится в заявлении.

Дополнительных подробностей относительно инцидента не указывают, дополнительных комментариев в Госдепе не указали. Министерство обороны не ответило на запросы об информации. Вероятно, это произошло в результате удара по отелю Crowne Plaza.

Известно, что в воскресенье, 1 марта, этот роскошный отель в Манаме получил повреждения из-за удара, который нанес Иран в ответ на военную операцию США и Израиля против режима в Тегеране и ядерной программы страны.

К слову, также в воскресенье американское посольство в Бахрейне предупредило граждан Соединенных Штатов, что "отели могут стать мишенью для нападений", и призвало американцев избегать пребывания в соответствующих местах в Манаме.

Какова ситуация на Ближнем Востоке?