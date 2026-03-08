В то время была атака Ирана: погибли два сотрудника МИД Кувейта
- В Кувейте погибли двое сотрудников МИД при исполнении служебных обязанностей.
- Обстоятельства их смерти выясняют, и пока не известно, связано ли это с атакой Ирана или другим инцидентом.
В Кувейте погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел. Трагедия произошла на фоне эскалации на Ближнем Востоке и атак Ирана в регионе.
Обстоятельства трагедии пока выясняют, однако власти подтвердили, что они находились на службе. Об этом сообщает Reuters.
Что известно о гибели работников МИД?
В Кувейте при исполнении служебных обязанностей погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел. Погибшие выполняли служебные задачи в момент инцидента.
Власти страны также выразили соболезнования семьям погибших сотрудников. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Пока официально не сообщают, непосредственно ли связана гибель сотрудников МВД с атаками или другими инцидентами, произошедшими во время эскалации в регионе. Расследование продолжается.
Что происходит в Кувейте на фоне операции США и Израиля против Ирана?
Утром 2 марта над Кувейтом разбились несколько американских военных самолётов. По предварительным данным, речь идет о трех истребителях F-15E Strike Eagle, которые участвовали в операции "Эпическая ярость".
В столице Кувейта 8 марта произошел пожар в высотном здании, где расположена штаб-квартира службы социального обеспечения. По предварительным данным, небоскреб подвергся удару, после чего там вспыхнуло возгорание.