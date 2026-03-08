Обставини трагедії наразі з’ясовують, однак влада підтвердила, що вони перебували на службі. Про це повідомляє Reuters.
Дивіться також У Трампа мало часу: експерт спрогнозував найімовірніший сценарій щодо операції в Ірані
Що відомо про загибель працівників МЗС?
У Кувейті під час виконання службових обов’язків загинули двоє співробітників Міністерства внутрішніх справ. Загиблі виконували службові завдання у момент інциденту.
Влада країни також висловила співчуття родинам загиблих співробітників. Наразі триває з’ясування всіх обставин події.
Поки що офіційно не повідомляють, чи безпосередньо пов’язана загибель співробітників МЗС з атаками або іншими інцидентами, що сталися під час ескалації в регіоні. Розслідування триває.
Що відбувається у Кувейті на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану?
Вранці 2 березня над Кувейтом розбилися кілька американських військових літаків. За попередніми даними, йдеться про три винищувачі F-15E Strike Eagle, які брали участь в операції "Епічна лють".
У столиці Кувейту 8 березня сталася пожежа у висотній будівлі, де розташована штаб-квартира служби соціального забезпечення. За попередніми даними, хмарочос зазнав удару, після чого там спалахнуло займання.