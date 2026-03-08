Обставини трагедії наразі з’ясовують, однак влада підтвердила, що вони перебували на службі. Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про загибель працівників МЗС?

У Кувейті під час виконання службових обов’язків загинули двоє співробітників Міністерства внутрішніх справ. Загиблі виконували службові завдання у момент інциденту.

Влада країни також висловила співчуття родинам загиблих співробітників. Наразі триває з’ясування всіх обставин події.

Поки що офіційно не повідомляють, чи безпосередньо пов’язана загибель співробітників МЗС з атаками або іншими інцидентами, що сталися під час ескалації в регіоні. Розслідування триває.

Що відбувається у Кувейті на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану?