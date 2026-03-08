Обстоятельства трагедии пока выясняют, однако власти подтвердили, что они находились на службе. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о гибели работников МИД?

В Кувейте при исполнении служебных обязанностей погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел. Погибшие выполняли служебные задачи в момент инцидента.

Власти страны также выразили соболезнования семьям погибших сотрудников. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Пока официально не сообщают, непосредственно ли связана гибель сотрудников МВД с атаками или другими инцидентами, произошедшими во время эскалации в регионе. Расследование продолжается.

Что происходит в Кувейте на фоне операции США и Израиля против Ирана?