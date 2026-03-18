Иран атаковал посольство США в Багдаде и ударил по Израилю: есть погибшие
- Иран атаковал посольство США в Багдаде и нанес удар по Израилю, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
- Атаки привели к гибели по меньшей мере двух человек и повреждения гражданской инфраструктуры.
Иран резко обострил ситуацию на Ближнем Востоке, атаковав сразу несколько целей. Под удар попало посольство США в Багдаде, а также территория Израиля.
В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет Reuters.
Смотрите также США в патовой ситуации: политолог объяснил, что на самом деле означают угрозы Трампа странам НАТО
Что известно об обстрелах?
Иран совершил повторную атаку на посольство США в столице Ирака – Багдаде. По предварительным данным, обстрел произошел в так называемой "зеленой зоне", где расположены дипломатические учреждения и правительственные здания.
Сообщается, что иранские силы также пытались поразить еще один объект вблизи международного аэропорта Багдада. Речь идет о стратегически важной территории, где размещены военные и логистические объекты. По имеющейся информации, атака стала уже не первой за последнее время. Предыдущая происходила 14 марта.
Параллельно Иран нанес удар по Израилю. Для атаки, по сообщениям, применили баллистические ракеты с кассетной боевой частью, что значительно повышает уровень поражения территории.
Под обстрел попали центральные районы страны. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Израильские службы экстренной помощи сообщают о повреждении гражданской инфраструктуры. На местах работают спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавшим и разбирают завалы.
Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости
Президент США требует от союзников по НАТО помощи в разблокировании Ормузского пролива. Но европейские страны отказываются это делать. Политолог Игорь Рейтерович отметил, что сейчас Трамп оказался в проигрышной ситуации в контексте войны с Ираном.
Россия передает Ирану спутниковые снимки и технологии дронов для повышения эффективности ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Сотрудничество между Москвой и Тегераном включает обмен разведывательными данными и консультации по тактике использования беспилотников, основанные на опыте войны в Украине.
Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, выступив против войны с Ираном. Он призвал руководство пересмотреть политику, подчеркнув, что Тегеран не представлял непосредственной угрозы.