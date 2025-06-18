Израиль нанес удары по ядерному объекту в Тегеране и по предприятиям ВПК Ирана

Ночью 18 июня Израиль нанес массированные авиаудары по объектам в Иране, задействовав более 50 самолетов. Под ударом были ядерные объекты и предприятия ВПК.

Армия обороны Израиля обнародовала видеозаписи взлета самолетов для проведения операций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ и BBC.

Смотрите также МАГАТЭ обнаружило следы ударов по залам обогащения урана на ядерном объекте в Натанзе

Израиль нанес ряд ударов по Ирану

Более 50 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по военным целям в окрестностях Тегерана.

Одной из целей стал производственный объект центрифуг в Тегеране, где, по данным израильских военных, осуществлялось обогащение урана для потенциального создания ядерного оружия.

Под авиаудары также попали несколько предприятий, где изготавливали компоненты для ракет "земля-земля", которые Иран использует для обстрелов израильской территории.

Кроме того, уничтожены объекты, на которых, по сообщению военных, производили части для ракет "земля-воздух", стоящих на вооружении сил ПВО Ирана.

Армия обороны Израиля обнародовала видео взлета самолетов, участвовавших в ночной операции.

Израильские истребители отправляются на задание в Иран: смотрите видео

Иранская пресса сообщает израильская авиация также нанесла удар по военному Университету имени имама Хусейна на восточной окраине Тегерана.

Этот университет, по данным из открытых источников, готовит кадры для Корпуса стражей исламской революции.