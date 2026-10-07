Атака на корабли в Черном море: министр обороны Болгарии назвал войну в Украине "гибридной"

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что не может подтвердить, чьи беспилотники атаковали два судна в Черном море. Кроме того, по его словам, Болгария является частью "гибридной войны" между Украиной и Россией.

Об этом Стоянов заявил в интервью телеканалу bTV.

Что говорят болгарские власти

Стоянов отметил, что необходимо найти обломки беспилотника или что одна из сторон взяла на себя ответственность.

"Но этого не произошло; поэтому мы не можем подтвердить, чьи они – украинские или российские", – сказал он.

Болгарский министр добавил, что это не случайность, а преднамеренная атака.

Мы, безусловно, являемся частью гибридной войны между Украиной и Россией – независимо от того, на чьей мы стороне. Это часть войны, которая ведется рядом с нами. Здесь нет ничего удивительного,

– заявил Стоянов.

Премьер-министр страны Румен Радев заявил, что в атаке были задействованы как морские, так и воздушные беспилотники.

"Это вызывает серьезную обеспокоенность. Это факт. Я пока не могу сказать, какая именно сторона запустила беспилотники, которые проводили атаки против судов", – отметил Радев.

Он назвал атаку "абсолютно неприемлемым нападением".

Кроме того, Болгария не будет применять статьи 4 и 5 НАТО в связи с обстрелом кораблей. Как отметил премьер, в территориальных водах случались и более серьезные нападения.

Мы видели гораздо более серьезные атаки в территориальных водах. Стоит помнить, что этот инцидент произошел в 130 километрах от нашего побережья; хотя это и наша исключительная экономическая зона, технически это считается нейтральными водами,

– заявил Радев.

Напомним, что атака произошла 6 октября. Одно судно затонуло, а егоЭкипаж в настоящее время считается пропавшим без вести.

Болгарское судно DIOSCURIA, прибывшее на помощь, обнаружило лишь перевернутую лодку, три перевернутых плота и спасательные жилеты.

Второе судно также получило повреждения, после атаки на нем вспыхнул пожар. Весь его экипаж из 18 человек удалось эвакуировать на "DIOSCURIA", однако двое моряков получили травмы.