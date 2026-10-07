Про це Стоянов заявив в інтерв'ю телеканалу bTV.

Що каже болгарська влада

Стоянов зазначив, що потрібно знайти уламки безпілотника або щоб одна зі сторін взяла на себе відповідальність.

"Але цього не сталося; тому ми не можемо підтвердити, чиї вони – українські чи російські", – сказав він.

Болгарський міністр додав, що це не випадковість, а навмисна атака.

Ми, безумовно, є частиною гібридної війни між Україною та Росією – незалежно від того, на чиєму ми боці. Це частина війни, що ведеться поблизу нас. Тут немає нічого дивного,

– заявив Стоянов.

Прем'єр-міністр країни Румен Радєв заявив, що в атаці були задіяні як морський, так і повітряний безпілотники.

"Це викликає серйозне занепокоєння. Це факт. Я поки не можу сказати, яка саме сторона запустила безпілотники, що атакували судна", – зазначив Радєв.

Він назвав атаку "абсолютно неприйнятним нападом".

Окрім того, Болгарія не задіюватиме статті 4 і 5 НАТО через обстріл кораблів. Як зазначив прем'єр, траплялися й серйозніші напади у територіальних водах.

Ми бачили набагато серйозніші атаки в територіальних водах. Варто пам'ятати, що цей інцидент стався за 130 кілометрів від нашого узбережжя; хоча це й наша виключна економічна зона, технічно це вважається нейтральними водами,

– заявив Радєв.

Нагадаємо, що атака була здійснена 6 жовтня. Одне судно затонуло, а його екіпаж наразі вважається зниклим безвісти.

Болгарське судно DIOSCURIA, яке прибуло на допомогу, виявило лише перевернутий човен, три перевернуті плоти та рятувальні жилети.

Друге судно також зазнало пошкоджень, після атаки на ньому спалахнула пожежа. Увесь його екіпаж із 18 людей вдалося евакуювати на DIOSCURIA, однак 2 моряків отримали травми.