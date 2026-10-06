Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал атаку грубым нарушением международного права, пишет Nova.

Что известно об атаке на корабли?

Атака произошла в болгарской исключительной экономической зоне, к востоку от мыса Святого Атанаса и города Бяла. 6 октября около 03:00 Морская администрация Болгарии получила сообщение о проблемах на борту двух грузовых судов, которые ходили под флагами Того и Палау.

Одно из судов получило серьезные структурные повреждения и затонуло. Болгарское судно DIOSCURIA прибыло на помощь, однако спасатели обнаружили лишь перевернутую лодку, три перевернутых плота и спасательные жилеты.

На данный момент никто из экипажа первого судна не найден. Экипаж считается пропавшим без вести,

– заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Поисково-спасательная операция продолжается. К ней привлечены силы Военно-воздушных и Военно-морских сил Болгарии, а также пограничные катера.

Второе судно также получило повреждения, после атаки на нем вспыхнул пожар. Весь его экипаж из 18 человек удалось эвакуировать на "DIOSCURIA", однако двое моряков получили травмы.

По данным болгарских властей, среди членов экипажа были 11 граждан Турции и 7 граждан Индии. Один из пострадавших получил тяжелые ожоги, другой – травму головы.

Известно, что второе судно перевозило пшеницу и направлялось на юг, тогда как затонувшее судно двигалось на север. Какой именно груз находился на борту затонувшего корабля, пока неизвестно.

Обстоятельства атаки и происхождение дронов пока не установлены. Болгарские власти начали расследование.

Румен Радев заявил о серьезных рисках для судоходства в Черном море.

Совершенно недопустимое нападение в болгарской исключительной экономической зоне. Совершенно грубое нарушение международного права,

– подчеркнул болгарский премьер.

По его словам, подобные атаки могут привести к росту страховых расходов и дополнительно осложнить морские перевозки. А дальнейшее расширение боевых действий в Черном море создает риск распространения конфликта на все более обширную территорию. Радев проведет экстренное совещание после атаки дронов.

Напомним, Россия продолжает представлять угрозу для гражданского судоходства в Черном море. Во вторник, 6 октября, страна-агрессор произошла атака с помощью беспилотника против еще одного торгового судна.

Судно шло под флагом Маршалловых островов и перевозило рапсовое масло. В результате удара на судне вспыхнул пожар, в частности загорелась его надстройка. Известно об одном погибшем и семи пострадавших.

В Одесской ОГА подчеркнули, что Россия целенаправленными ударами по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре грубо нарушает нормы международного права. Там также отметили, что такие атаки создают угрозу не только для судоходства, но и для мировой продовольственной безопасности.