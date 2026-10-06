Известно о погибшем и пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Что известно о российском обстреле?

Россия продолжает угрожать безопасности судоходства в Черном море. Страна-агрессор совершила атаку на торговое судно с помощью беспилотника.

Судно шло под флагом Маршалловых островов. В результате атаки погиб один человек, 7 человек получили ранения.

Судно шло под флагом Маршалловых островов и было загружено рапсовым маслом. В результате атаки возникло возгорание надстройки, погиб 1 человек, еще 7 получили ранения.

Сознательными ударами по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Россия грубо нарушает нормы международного права, создавая угрозу мировой продовольственной безопасности,

– отметили в ОВА.

Напомним, что в понедельник, 5 октября, российские военные нанесли удар двумя дронами по гражданскому судну под флагом Турции, которое перевозило кукурузу в нейтральных водах. В результате атаки погиб капитан корабля.

На борту атакуемого сухогруза находились граждане Азербайджана и Индии. Во время спасательной операции из воды спасли 11 моряков, один из которых получил ранения.