Известно о погибшем и пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
Что известно о российском обстреле?
Россия продолжает угрожать безопасности судоходства в Черном море. Страна-агрессор совершила атаку на торговое судно с помощью беспилотника.
Судно шло под флагом Маршалловых островов. В результате атаки погиб один человек, 7 человек получили ранения.
Судно шло под флагом Маршалловых островов и было загружено рапсовым маслом. В результате атаки возникло возгорание надстройки, погиб 1 человек, еще 7 получили ранения.
Сознательными ударами по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Россия грубо нарушает нормы международного права, создавая угрозу мировой продовольственной безопасности,
– отметили в ОВА.
Напомним, что в понедельник, 5 октября, российские военные нанесли удар двумя дронами по гражданскому судну под флагом Турции, которое перевозило кукурузу в нейтральных водах. В результате атаки погиб капитан корабля.
На борту атакуемого сухогруза находились граждане Азербайджана и Индии. Во время спасательной операции из воды спасли 11 моряков, один из которых получил ранения.