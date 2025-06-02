Операция "Паутина" разозлила и встревожила Кремль, – Bloomberg

Недавняя спецоперация СБУ, в результате которой была поражена российская стратегическая авиация, вызвала гнев и тревогу в Кремле из-за неожиданной уязвимости ядерного воздушного флота.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к высокопоставленным чиновникам в Москве, передает 24 Канал.

Смотрите также Экс-офицер Воздушных сил назвал важный нюанс подготовки к феноменальной операции "Паутина"

Как в Кремле отреагировали на удар

Bloomberg пишет, что операция украинских спецслужб, осуществлена в воскресенье, 1 июня, продемонстрировала способность поражать ключевые российские объекты, расположенные за тысячи километров от линии фронта.

Предполагают, что нанесенный военным самолетам вред, скорее всего, будет иметь последствия для тех, кто принимает решения вокруг российского диктатора Владимира Путина, чем изменит цели Москвы в войне.

Собеседники издания рассказали, что темпы российских ударов не замедлятся, поскольку необходимо "всего несколько таких бомбардировщиков". Ранее Россия признала, что несколько самолетов были повреждены.

В свою очередь Украина заявляла, что поразили более 40 самолетов. Человек, близкий к Кремлю, оценил их ближе к 10. По словам западного чиновника, было повреждено или уничтожено по меньшей мере 7 Ту-95 и 4 Ту-22.

По мнению старшего научного сотрудника по военной космонавтике Международного института стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, сокращение парка стратегических бомбардировщиков Ту-95 создаст нагрузку на остальные модели, модифицированные для перевозки крылатых ракет.

В то же время в Кремле и российском министерстве обороны убеждены, что недавняя атака не приведет к существенному сокращению ядерного потенциала России. Один из источников указал, что в США не знали об операции.

Впрочем, заметим, что по данным CNN, Украина передавала министру обороны США Питу Хегсету регулярные обновления по спецоперации СБУ "Паутина"