Операция "Паутина" готовилась полтора года. Заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что, в частности, Россию с помощью атак заставили накопить авиацию на определенных аэродромах, на которые планировались удары.

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Очень сложная операция

Анатолий Храпчинский отметил, что СБУ не просто уничтожили российскую стратегическую авиацию, которая наносила удары по территории Украины, но и в очередной раз доказали всему миру, что Россия на самом деле слабая. Даже в глубоком тылу оккупанты не смогли уберечь свои самолеты. Это следствие развития современных систем, которые Украина использует на линии боевого соприкосновения.

Почему Россия передислоцировала именно на эти аэродромы стратегическую авиацию? Потому что длительное время Украина била по российским аэродромам, где были базы сохранения этих самолетов. То есть мы заставили россиян с помощью своих ударов передислоцировать, накопить определенные борта на определенных аэродромах, на которые мы планировали привезти фуры и нанести эти удары,

– подчеркнул он.

Поэтому операция "Паутина" очень сложная. Учитывая то, что ее планировали полтора года, можно понять, насколько тщательно проводились действия со стороны Украины для того, чтобы враг оказался в нужном месте, в нужное время для нанесения удара.