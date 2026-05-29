"Война России пересекла еще одну черту": ЕС отреагировал на атаку БпЛА в Румынии

В Румынии ночью обнаружили 2 российских БпЛА, один из которых попал в многоэтажку в городе Галац. Ранения получили два человека.

На атаку отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что сказали в Европе об атаке на Румынию?

Президент Еврокомиссии написала, что российская агрессивная война пересекла еще одну границу.

Вторжение российского беспилотника поразило густонаселенный район Румынии, ранив мирных жителей. На территории ЕС,

– отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что ЕС полностью солидарен с Румынией и ее народом.

"Продолжая укреплять нашу безопасность и сдерживания, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию", – добавила чиновница, отметив, что готовится 21-й пакет санкций.

К слову, уполномоченный министр по европейским делам Франции Бенжамен Аддад также заявил, что Россия является угрозой европейской безопасности.

"Россия не только напала на Украину, но и угрожает европейской архитектуре безопасности", – цитирует его SkyNews.

Хаддад отметил, что в Румынии в рамках операций НАТО находятся французские войска.

Что говорят в Румынии?

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что инцидент соответствует критериям применения статьи 4 НАТО по консультациям с союзниками, передает Digi 24.

"Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одна из них считает, что существует угроза ее безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является общим решением. Это часть обсуждений относительно возможностей, которые мы имеем на данный момент", – отметила она.

Посла России уже вызвали накануне в МИД "как ответ Румынии на заявления, сделанные Россией относительно миссий, присутствующих на территории Украины". 29 мая его вызвали повторно.

А Министерство национальной обороны Румынии "решительно осудило безответственные действия России". Там отметили, что они представляют новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском районе.

Известно, что эту страну НАТО Россия атаковала беспилотником типа "Герань-2". Он попал в жилую многоэтажку, вызвав пожар на 10 этаже.

Два человека получили травмы, их госпитализировали в медучреждение. Среди пострадавших 14-летний парень.