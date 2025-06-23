Иран успел спрятать большинство высокообогащенного урана перед атакой на ядерные объекты, – Reuters

Иран успел переместить большинство высокообогащенного урана, который был на ядерном объекте в Фордо, в другое место перед американской атакой на прошлой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник, передает 24 Канал. Впрочем, пока подтверждения этой информации нет.

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Что об этом известно

Агентство пишет, что согласно коммерческим спутниковым снимкам, ядерный объект Ирана в Фордо в результате атаки был серьезно поврежден или уничтожен глубоко расположенный участок с центрифугами для обогащения урана.

Впрочем, эксперты отмечают, что окончательное состояние объекта пока остается не подтвержденным. Reuters приводит слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил, что пока невозможно оценить нанесенный под землей ущерб.

Напоминают, что после американской атаки Иран уже обстрелял Израиль, ранив десятки людей и разрушив здания в Тель-Авиве. Кроме того, Иран угрожает ударами по американским базам, а также перекрыть Ормузский пролив.

Предполагают, что это может вызвать резкое повышение мировых цен на нефть, нанести серьезный удар по глобальной экономике и привести к столкновению с мощным Пятым флотом ВМС США, который дислоцируется в Персидском заливе.

NYT сообщало, что авиаудар по ядерному объекту в иранском Фордо нанес ему значительные повреждения, но комплекс полностью не уничтожен. Там тоже писали, что Иран, вероятно смог эвакуировать часть оборудования и запасы урана.