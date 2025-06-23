Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопоставлене іранське джерело, передає 24 Канал. Утім, наразі підтвердження цій інформації немає.

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Що про це відомо

Агентство пише, що згідно з комерційними супутниковими знімками, ядерний об'єкт Ірану у Фордо внаслідок атаки було серйозно пошкоджено або знищено глибоко розташовану ділянку з центрифугами для збагачення урану.

Утім, експерти зазначають, що остаточний стан об’єкта наразі залишається не підтвердженим. Reuters наводить слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який заявив, що поки що неможливо оцінити завдану під землею шкоду.

Нагадують, що після американської атаки Іран уже обстріляв Ізраїль, поранивши десятки людей та зруйнувавши будівлі в Тель-Авіві. Крім того, Іран погрожує ударами по американських базах, а також перекрити Ормузьку протоку.

Припускають, що це може спричинити різке підвищення світових цін на нафту, завдати серйозного удару по глобальній економіці та призвести до зіткнення з потужним П’ятим флотом ВМС США, який дислокується в Перській затоці.

NYT повідомляло, що авіаудар по ядерному об’єкту в іранському Фордо завдав йому значних пошкоджень, але комплекс повністю не знищено. Там теж писали, що Іран, ймовірно зміг евакуювати частину обладнання та запаси урану.