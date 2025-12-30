США впервые атаковали территорию Венесуэлы: повреждено портовое сооружение на побережье

США впервые нанесли удар по объекту на территории Венесуэлы. В Вашингтоне считают, что он связан с наркоторговлей.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, пишет 24 Канал.

Что известно об ударе США по территории Венесуэлы?

По информации издания, в начале декабря состоялась первая известная атака США на объект в Венесуэле. Беспилотник Штатов попал в портовое сооружение на побережье страны.

В Вашингтоне считают, что пораженный объект использовался венесуэльской группировкой Tren de Aragua для хранения и транспортировки наркотиков.

Издание считает, что Силы специальных операций США поддерживали данную операцию разведкой – это подчеркивает их постоянное присутствие в регионе. Однако пресс-секретарь командования опровергла эту информацию.

Трамп, похоже, 26 декабря впервые признал нападение на Венесуэлу во время интервью, которое сначала не привлекло большого внимания. Мол, США уничтожили какой-то "большой объект, откуда выходят корабли". В то же время президент США не предоставил никаких конкретных деталей, даже когда журналисты напрямую спросили его об этом в понедельник. Он сказал, что США атаковали "доковую зону, где корабли загружают наркотики". Однако глава Белого дома отказался комментировать, была ли атака проведена военными или ЦРУ.

Поэтому мы поразили все лодки, а теперь поразили и район. Это район реализации, именно там они реализуют, и его больше нет,

– добавил президент США.

Источники сообщили, что удар был успешным, поскольку уничтожил объект и его лодки. На момент удара на территории порта никого не было, поэтому обошлось без жертв.

Издание предполагает, что этот удар может значительно обострить отношения между США и президентом Мадуро, на которого Вашингтон оказывает давление с целью заставить его уйти в отставку.

Высшие должностные лица США заявили, что будут продолжать бороться с подозреваемыми в наркоконтрабанде, применяя стратегию, похожую на ту, что использовалась против террористов во время глобальной войны с терроризмом, в которой ЦРУ играло ключевую роль. Министр обороны Пит Гегсет сравнил наркоторговцев с Аль-Каидой.

Как Трамп противодействует наркоторговле из Венесуэлы?