США впервые атаковали территорию Венесуэлы: повреждено портовое сооружение на побережье
- США впервые нанесли удар по объекту в Венесуэле, который считают связанным с наркоторговлей, ударом было повреждено портовое сооружение.
- Нападение вызвало беспокойство относительно возможного обострения отношений между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которого США оказывают давление для отставки.
США впервые нанесли удар по объекту на территории Венесуэлы. В Вашингтоне считают, что он связан с наркоторговлей.
Об этом информирует CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, пишет 24 Канал.
Что известно об ударе США по территории Венесуэлы?
По информации издания, в начале декабря состоялась первая известная атака США на объект в Венесуэле. Беспилотник Штатов попал в портовое сооружение на побережье страны.
В Вашингтоне считают, что пораженный объект использовался венесуэльской группировкой Tren de Aragua для хранения и транспортировки наркотиков.
Издание считает, что Силы специальных операций США поддерживали данную операцию разведкой – это подчеркивает их постоянное присутствие в регионе. Однако пресс-секретарь командования опровергла эту информацию.
Трамп, похоже, 26 декабря впервые признал нападение на Венесуэлу во время интервью, которое сначала не привлекло большого внимания. Мол, США уничтожили какой-то "большой объект, откуда выходят корабли". В то же время президент США не предоставил никаких конкретных деталей, даже когда журналисты напрямую спросили его об этом в понедельник. Он сказал, что США атаковали "доковую зону, где корабли загружают наркотики". Однако глава Белого дома отказался комментировать, была ли атака проведена военными или ЦРУ.
Поэтому мы поразили все лодки, а теперь поразили и район. Это район реализации, именно там они реализуют, и его больше нет,
– добавил президент США.
Источники сообщили, что удар был успешным, поскольку уничтожил объект и его лодки. На момент удара на территории порта никого не было, поэтому обошлось без жертв.
Издание предполагает, что этот удар может значительно обострить отношения между США и президентом Мадуро, на которого Вашингтон оказывает давление с целью заставить его уйти в отставку.
Высшие должностные лица США заявили, что будут продолжать бороться с подозреваемыми в наркоконтрабанде, применяя стратегию, похожую на ту, что использовалась против террористов во время глобальной войны с терроризмом, в которой ЦРУ играло ключевую роль. Министр обороны Пит Гегсет сравнил наркоторговцев с Аль-Каидой.
Как Трамп противодействует наркоторговле из Венесуэлы?
В рамках борьбы против наркоторговли США уничтожили более 30 судов в Карибском море и восточной части Тихого океана. Трамп приказал заблокировать санкционные нефтяные танкеры, прибывающие в Венесуэлу и выходящие из нее.
До атаки ЦРУ в начале декабря единственными известными ударами США по венесуэльским целям были операции против подозреваемых в наркоторговле в международных водах. Впрочем Трамп неоднократно угрожал масштабными ударами внутри Венесуэлы. Соединенные Штаты в течение последних дней активизировали перемещение военной авиации.
Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз заявила, что удары по судам имели целью заставить Мадуро "сдаться". Однако венесуэльский лидер не проявлял никаких признаков отказа от власти.