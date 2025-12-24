Борта также переправляли оборудование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники The Wall Street Journal.
Что известно о переброске США самолетов ближе к Венесуэле?
Согласно данным американских чиновников и открытых источников информации о полетах, в издании пишут, что к Карибскому бассейну в понедельник перебросили с авиабазы Кэннон в Нью-Мексико по меньшей мере 10 американских самолетов CV-22 Osprey с поворотными винтами, которые используются Силами специальных операций США.
Кроме этого, в Пуэрто-Рико прибыли грузовые самолеты C-17 с американских военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл.
Указывается, что неназванный американский чиновник сообщил изданию WSJ, что эти самолеты перевезли военный личный состав и оборудование. В то же время источник не уточнил, какие типы войск и оборудования перевозились на бортах.
Известно, что в Кэнноне дислоцируется 27-й полк специальных операций, а в Форт-Кэмпбелл – 160-й полк авиации специальных операций, элитное подразделение Сил специальных операций США, и 101-я воздушно-десантная дивизия.
Указывается, что эти подразделения специализируются на поддержке миссий по инфильтрации и выводу персонала с высоким уровнем риска, а также для оказания непосредственной воздушной и боевой поддержки.
Обострение между США и Венесуэлой: последние новости
Дональд Трамп ночью 17 декабря объявил о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод.
Впоследствии глава Белого дома заявил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний. Американский лидер сказал, что США хотят вернуть себе права на нефть в Венесуэле.
На днях президент США отметил, что не исключает возможность войны с Венесуэлой.