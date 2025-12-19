Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Трампа в эксклюзивном интервью для NBC News.

Возможна ли война США и Венесуэлы?

Дональд Трамп еще рассматривает вопрос о вооруженном конфликте с Венесуэлой. Он отметил, что не исключает этого. Президент Соединенных Штатов "блокирует" движение подсанкционных нефтяных танкеров, въезжающих и выезжающих из Венесуэлы.

Между странами уже произошло 28 забастовок на воде. Из-за этого погибли люди, количество жертв достигает сотни. После этого Дональд Трамп сначала отказался комментировать возможность войны с Венесуэлой, а потом сказал, что это возможно, как и новые захваты кораблей страны.

Если они достаточно глупы, чтобы плыть дальше, они плывут обратно в одну из наших гаваней,

– прокомментировал американский лидер.

Трамп четко не сказал, желает ли он отстранить Мадуро от власти, однако отметил, что сам венесуэльский президент "знает, что от него хотят".

Журналисты отмечают, что Трамп давно пытался отмежеваться от воинственного крыла Республиканской партии, а в 2024 году даже проводил кампанию, чтобы США оставались в стороне от иностранных конфликтов.

Комментируя атаки на корабли Венесуэлы, администрация президента США утверждала, что она якобы была нацелена на суда с наркотиками. Тогда речь шла о том, что Венесуэла могла использовать доходы от нефти для финансирования "наркотерроризма".

Конфликт между США и Венесуэлой возник из-за того, что США не признают власть президента Николаса Мадуро и считают выборы в стране недемократическими. США ввели санкции, чтобы давить на венесуэльскую власть, в частности из-за контроля над нефтью. Венесуэла обвиняет Соединенные Штаты во вмешательстве в свои дела и сотрудничает со странами, которые являются противниками США. Это не война, а длительное политическое и экономическое противостояние.

Конфликт между США и Венесуэлой: последние новости