Удары по Венесуэле: СМИ назвали, какие объекты были под атакой

Утром 3 января в столице Венесуэлы прогремела серия взрывов. Стало известно, что в Каракасе удары нанесли по дому министра обороны и по порту.

Какие объекты атаковали в Венесуэле?

Около 01:50 по местному времени раздались особенно сильные и непрерывные звуки взрывов на Фуэрте Тиуна, обширной военной базе в центре Каракаса, где проживает высшее руководство Венесуэлы и много чиновников.

Венесуэльские источники Sky News Arabia сообщили, что дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице были под атакой.

Кроме того, США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы. Атакованы, в частности, аэропорт Ла-Карлота, горный военный гарнизон в Катиа-ла-Мар, военная база Фуэрте-Тиуна, аэропорт в Эль-Атильо, авиабаза F-16 № 3 в Баркисимето, частный аэропорт Каракаса в Чаральяве и военная вертолетная база в Игероте.

В свою очередь, Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране.

Трамп приказал атаковать Венесуэлу: что известно?