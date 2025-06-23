США ожидают ударов Ирана в ближайшие двое суток, – Reuters

США ожидают, что Иран нанесет ответный удар в ближайшие два дня после бомбардировки своих ядерных объектов. В Вашингтоне отмечают, что еще надеются на дипломатическое решение конфликта.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Соединенные Штаты предполагают, что Иран может атаковать американские цели на Ближнем Востоке уже в ближайшее время.

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Иран готовит ответ на удары США

Это может стать ответом на авиаудары США по трем иранским ядерным объектам.

Двое высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности считают, что ответ Ирана, вероятно, поступит "в течение одного – двух дней". В то же время Вашингтон все еще надеется на дипломатическое решение конфликта и призывает Тегеран не прибегать к военным действиям.

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли ракетные удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. После этого президент Дональд Трамп призвал иранское руководство не отвечать силой и урегулировать ситуацию через переговоры.

В Иране уже заявили о готовности принять ответные меры, но о конкретных сценариях пока не сообщается.