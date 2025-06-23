Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Сполучені Штати припускають, що Іран може атакувати американські цілі на Близькому Сході вже найближчим часом.

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Іран готує відповідь на удари США

Це може стати відповіддю на авіаудари США по трьох іранських ядерних об’єктах.

Двоє високопоставлених американських посадовців на умовах анонімності вважають, що відповідь Ірану, ймовірно, надійде "протягом одного – двох днів". Водночас Вашингтон все ще сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту й закликає Тегеран не вдаватися до військових дій.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня США завдали ракетних ударів по трьох ключових іранських ядерних об’єктах. Після цього президент Дональд Трамп закликав іранське керівництво не відповідати силою та врегулювати ситуацію через переговори.

В Ірані вже заявили про готовність вжити заходів у відповідь, але про конкретні сценарії поки не повідомляється.