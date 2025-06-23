Шанс для Путіна і ризик для Трампа

Іран "потужно" відповів. Можливо, завдав ударів по військовій базі... Сирії. Це у Сирійському Курдистані, де понад половина персоналу – ПВК. Хоча міг за допомогою бійців Хашд аль-Шаабі навіть провести наземну операцію в Іраку, де на базах (до речі, вже ослаблених частковим виведенням військ) перебувають регулярні частини. Не здивуюсь, якщо з'явиться інформація, що про удар так само попередили. Про це заявив Ігор Тишкевич, інформує 24 Канал.

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Такий обмін ударами, до речі, вже був нещодавно – після вбивства американцями Касема Сулеймані на території Іраку, Іран формально "обстріляв" американські бази.

Таким чином обидві сторони зробили заявку на продовження переговорів щодо нового формату ядерної угоди. Вона діяла з 2015 до 2018 і зірвав її, до речі, особисто Дональд Трамп. Такі консультації не відкидають продовження обміну ракетними ударами з Ізраїлем. Тим більше, що іранські балістичні ракети можуть пробивати ППО єврейської держави.

Інтерес Ізраїлю на цьому тлі – все ж таки втягнути США в довге протистояння з Іраном. Тобто виступити на своєму боці не лише у форматі символічних ударів.

Для Трампа "швидка війна" – добре та корисно. А ось затяжна, особливо коли відносно незабаром розпочнеться кампанія з проміжних виборів до Конгресу (а вона традиційно довга та гаряча), – не надто привабливий варіант.

Для Росії ідеальним варіантом є все ж таки вклинити Владіміра Путіна як "посередника", нехай і другорядного, в американо-іранські переговори. Але не відразу, а протягом кількох тижнів чи кількох місяців. До цього якийсь ажіотаж на ринку нафти та газу – приємний бонус для Кремля. Але Путіну потрібна угода до осені. Це важливо з погляду активності на українському та європейському напрямах.