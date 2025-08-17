США разворачивают морскую пехоту и ВМС в прибрежных водах региона, охватывающего Южное Карибское море и соседние районы. Всего будет размещено более 4 тысяч американских военнослужащих, в основном десантные группы.

Кроме того, разворачивают саму подводную атомную лодку, авиацию разведки, несколько эсминцев и ракетный крейсер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Испепелят Москву за считанные минуты: что за субмарины с ядеркой, которыми Трамп угрожает Путину

Что известно о новом размещении?

Согласно обнародованной информации, соответствующие меры стали частью растущего давления Вашингтона на латиноамериканские наркокартели. Ранее в Соединенных Штатах их объявили "иностранными террористическими организациями".

В ВМС подтвердили развертывание десантного корабля "Иводзима", 22-й десантной эскадрильи, и судов "Форт-Лодердейл" и "Сан-Антонио", но не говорят, куда именно они направляются. Последние два являются кораблями "десантной группы готовности".

По данным источника издания, "дополнительные ресурсы направлены на устранение угроз национальной безопасности США со стороны определенных наркотеррористических организаций в регионе". В Пентагоне назвали такой шаг демонстрацией силы.

То есть это не начало активной операции, поэтому намерения осуществлять точечные атаки на картели пока нет. Но неназванный чиновник морпехов сообщил, что силы готовы выполнять приказы и поддерживать командиров.

Напомним, ранее президент США отдал приказ перебросить две атомные подводные лодки из-за угроз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно возможного конфликта между странами.

Кроме того, Дональд Трамп заявлял, что США полностью готовы к ядерной войне. Решение направить соответствующие лодки он объяснил тем, что в сторону США "была высказана угроза", которую в Вашингтоне считают неуместной.