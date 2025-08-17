США розгортають морську піхоту і ВМС у прибережних водах регіону, що охоплює Південне Карибське море й сусідні райони. Всього буде розміщено понад 4 тисячі американських військовослужбовців, здебільшого десантні групи.

Крім того, розгортають сам підводний атомний човен, авіацію розвідки, кілька есмінців та ракетний крейсер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Спопелять Москву за лічені хвилини: що за субмарини з ядеркою, якими Трамп погрожує Путіну

Що відомо про нове розміщення?

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідні заходи стали частиною зростаючого тиску Вашингтону на латиноамериканські наркокартелі. Раніше у Сполучених Штатах їх оголосили "іноземними терористичними організаціями".

У ВМС підтвердили розгортання десантного корабля "Іводзіма", 22-ї десантної ескадрильї, та суден "Форт-Лодердейл" і "Сан-Антоніо", але не кажуть, куди саме вони прямують. Останні два є кораблями "десантної групи готовності".

За даними джерела видання, "додаткові ресурси спрямовані на усунення загроз національній безпеці США з боку визначених наркотерористичних організацій у регіоні". У Пентагоні назвали такий крок демонстрацією сили.

Тобто це не початок активної операції, тож наміру здійснювати точкові атаки на картелі поки що немає. Але неназваний високопосадовець морпіхів повідомив, що сили готові виконувати накази та підтримувати командирів.

Нагадаємо, раніше президент США віддав наказ перекинути два атомні підводні човни через погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва стосовно можливого конфлікту між країнами.

Крім того, Дональд Трамп заявляв, що США повністю готові до ядерної війни. Рішення направити відповідні човни він пояснив тим, що у бік США "була висловлена погроза", яку у Вашингтоні вважають недоречною.