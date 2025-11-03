Страны НАТО не готовы к борьбе с вражескими беспилотниками, – СМИ

Над авиабазой Кляйне-Брогель в Бельгии были замечены несколько крупных беспилотников, что вызвало беспокойство относительно безопасности воздушного пространства Европы. Министр обороны страны призвал усилить противодействие вражеским дронам и предложил инвестировать в современные системы защиты.

Инцидент с неизвестными дронами над бельгийской авиабазой, где хранятся ядерные бомбы B61, показал, что НАТО должно срочно искать эффективные способы противодействия вражеским беспилотникам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Почему странам НАТО стоит бить тревогу?

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что недавно в воздушном пространстве страны зафиксировали три больших беспилотника. Они летали над одним из важнейших объектов страны – авиабазой Кляйне-Брогель.

Там базируются истребитель F-16, а также 701-я эскадрилья по обслуживанию боеприпасов ВВС США. Именно на этой базе, по программе ядерного обмена НАТО, хранятся американские ядерные бомбы серии B61. Кроме того, планируется размещение новых F-35 Lightning II.

Франкен уверяет, что это был не просто пролет над территорией Бельгии, а шпионаж за авиабазой. Также он подчеркнул, что система подавления дронов не смогла нейтрализовать неизвестный летательный аппарат.

По информации издания, для преследования дронов бельгийские силы привлекли полицейский вертолет и несколько автомобилей, однако БпЛА был потерян. Этот инцидент продемонстрировал недостаточную готовность Европы бороться с вражескими дронами и вызвал беспокойство среди других западных стран.

Тео Франкен призвал усилить меры противодействия неизвестным беспилотникам и предложил немедленно закупить необходимые современные системы на сумму 58 миллионов долларов. Кроме того, он предлагал долгосрочные инвестиции около 580 миллионов долларов для усиления обороны воздушного пространства. По словам Франкена, сейчас Бельгия находится в переходной фазе между миром и войной, и стране крайне необходимо наверстать технологическое отставание в сфере противодействия дронам.

Где расположена авиабаза Кляйне-Брогель: смотрите на карте

Над какими авиабазами также заметили неизвестные дроны?