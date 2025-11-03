Країни НАТО не готові до боротьби з ворожими безпілотниками, – ЗМІ

Над авіабазою Кляйне-Брогель у Бельгії були помічені кілька великих безпілотників, що викликало занепокоєння щодо безпеки повітряного простору Європи. Міністр оборони країни закликав посилити протидію ворожим дронам та запропонував інвестувати у сучасні системи захисту.

Інцидент із невідомими дронами над бельгійською авіабазою, де зберігаються ядерні бомби B61, показав, що НАТО має терміново шукати ефективні способи протидії ворожим безпілотникам. Про це пише 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Чому країнам НАТО варто бити на сполох?

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що нещодавно у повітряному просторі країни зафіксували три великих безпілотники. Вони літали над одним із найважливіших об'єктів країни – авіабазою Кляйне-Брогель.

Там базуються винищувач F-16, а також 701-ша ескадрилья з обслуговування боєприпасів ВПС США. Саме на цій базі, за програмою ядерного обміну НАТО, зберігаються американські ядерні бомби серії B61. Крім того, планується розміщення нових F-35 Lightning II.

Франкен запевняє, що це був не просто проліт над територією Бельгії, а шпигунство за авіабазою. Також він підкреслив, що система придушення дронів не змогла нейтралізувати невідомий літальний апарат.

За інформацією видання, для переслідування дронів бельгійські сили залучили поліцейський вертоліт та кілька автомобілів, однак БпЛА було втрачено. Цей інцидент продемонстрував недостатню готовність Європи боротись із ворожими дронами та викликав занепокоєння серед інших західних країн.

Тео Франкен закликав посилити заходи протидії невідомим безпілотникам та запропонував негайно закупити необхідні сучасні системи на суму 58 мільйонів доларів. Крім того, він пропонував довгострокові інвестиції близько 580 мільйонів доларів для посилення оборони повітряного простору. За словами Франкена, наразі Бельгія перебуває у перехідній фазі між миром та війною, і країні вкрай необідно надолужити технологічне відставання у сфері протидії дронам.

Де розташована авіабаза Кляйне-Брогель: дивіться на карті

