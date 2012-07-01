"Баку за 3 дня": почему в России заговорили о "силовом сценарии" против Азербайджана

27 июня в провинциальном российском Екатеринбурге местные силовики (ФСБ и МВД) провели рейд против азербайджанской диаспоры. Мероприятие оказалось традиционно для российской глубинки жестким и кровавым. Под предлогом выяснения возможной причастности к преступлениям 20+ летней давности (события 2001 – 2011 годов) были задержаны 50 этнических азербайджанцев.

Их жестоко избивали и пытали, в результате пыток два человека – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы погибли. В Баку ответили жестко. После чего россияне объявили, что нашли новый источник "неонацизма" в "зоне собственных интересов". МИД страны-агрессора обеспокоен, а пропагандисты предлагают нанести превентивный удар. Да, речь идет об Азербайджане и 24 Канал объясняет, что стало причиной российской истерики.

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Азербайджан – Россия: новая эскалация

Азербайджан традиционно поддерживает тесные связи с представителями собственной диаспоры, а потому о рейде в Сибири мгновенно стало известно на "большой земле". Уже через несколько часов Азербайджан выдвинул россиянам требования о расследовании событий, а также отменил визит своей парламентской делегации в Россию.

Кроме того, были отменены российские "культурные" мероприятия в Азербайджане и визит вице-премьера России Алексея Оверчука. Последнего забанили по очень красноречивой причине – "насилие против Азербайджана".

Москва выражает сожаление в связи с принятыми Баку решениями после задержаний в Екатеринбурге. Ситуация связана с работой правоохранительных органов и не может быть поводом для подобной реакции,

– спикер Путина Песков на брифинге 30 июня делает вид, что все под контролем.

Поскольку в России "включили дурачка" и решили игнорировать требования Баку, азербайджанские силовики достали из сейфов уже готовые "папочки" на российских шпионов и агентов влияния в Азербайджане и провели уже собственный рейд.

Его целью стало азербайджанское подразделение пропагандистской империи Маргариты Симоньян "Sputnik Азербайджан", где провели спецоперацию и "внезапно" обнаружили очень опасных для тамошней государственности лиц, поскольку они получали из России финансирование, которое после приостановления деятельности "Sputnik Азербайджан" в феврале 2025 года, де-факто, стало незаконным. Также под удар попали сотрудники другого российского инструмента мягкой силы Ruptly.



Эффектные кадры задержания российских агентов в Баку / Фото азербайджанские СМИ

После этого уже МИД России выразил "глубокую обеспокоенность", а российские блогеры и пропагандисты начали писать о новом гнезде "неонацистов" и заявлять о необходимости "превентивного удара" по бывшей колонии, которая напрочь сорвалась с палки и позволяет себе публично огрызаться "метрополии".

...Россия обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами – гражданами России... Азербайджанская сторона не допускает дипломатов России к российским журналистам без объяснения причин,

– спикер МИД Мария Захарова не понимает, что происходит.

Для объявления "публичного глубокого беспокойства" был вызван в МИД московский посол Азербайджана. Видимо, ему припомнили и сообщения азербайджанских СМИ, которые, реагируя на произвол россиян, посмели задеть сакральную для действующего российского режима фигуру Сталина: "В деле кровавых расправ Путин опередил самого Сталина".

Также россиянам припомнили все предыдущие загадочные смерти этнических азербайджанцев от рук российской "фемиды". Оказалось, что такой перечень ведется и никто ничего не забыл (как не забыли и то, кто виноват в событиях "Черного января" в Баку 1990 года).

В январе 1990 года в Баку прокатились спровоцированные советской властью армянские погромы, которые приобрели стихийный характер и вышли за пределы традиционного для Москвы "разделяй и властвуй". В итоге Баку взяла в окружение советская армия и после многодневного бездействия, наконец и с помощью танков, взяла город штурмом, устроив в нем резню (погибли до 170 гражданских).



Поводом для нее стало якобы прекращение погромов, но они к тому времени уже завершились, поэтому целью Москвы было лишь подавление национально-освободительной борьбы и недопущение выхода Азербайджана из СССР, за которое боролся местный "Народный фронт".



Марка Азербайджана, посвящена событиям черного января / Фото azstudy.az

А это уже прямой повод россиянам, чтобы обвинить азербайджанцев в неонацизме, русофобии и пообещать страшные кары.

В ситуации с Азербайджаном меня удивляют не действия властей Азербайджана, а наши действия. Точнее, их очевидное отсутствие. Если мы не в состоянии адекватно и асимметрично ответить, то надо выразить беспокойство и обеспокоенность. Если можем, то надо ответить так же, как Азербайджан. Асимметрично и жестко. Не выражая ничего. Способов миллион. Они нам еще за наших убитых миротворцев должны. Причем надо выбирать самые жесткие варианты ответа. Но это если на них есть силы,

– российский Z-блогер по прозвищу Fighterbomber призывает к жестокому ответу Баку, демонстрируя при этом, что не понимает значения наречия "асимметрично" и не знает, что за убитых 20 сентября 2023 года российских "миротворцев" родственникам выплачены деньги, а президент Азербайджана Алиев извинился за инцидент в разговоре с президентом России уже на следующий день.

Возможен ли "силовой сценарий"

Некоторые блогеры пошли еще дальше и призвали отомстить за Карабах и этнические чистки армян в Азербайджане. Конечно, в "силовом варианте". Конечно, это пустая болтовня, потому что Россия завязла в войне в Украине, при этом имеет потенциальный новый фронт на Балтике, куда сгоняет силы и уже активно проводит гибридные операции. В этой ситуации распилить силы на Азербайджан, за которым стоят Турция и Израиль, это утопия. Другое дело, если бы Азербайджан остался один на один с Россией.

Тогда бы "новая СВО" и за "ценой не постоим" могли бы стать реальностью, а Азербайджан, возможно, не спасло бы отсутствие общей границы с агрессором, недружественность к России армянского лидера Пашиняна, защита и дружба Турции и Израиля, а также тот факт, что по азербайджанской земле проходят ключевые газопроводы и ветка транспортного коридора "Север – Юг", что дает России связь с Ираном и выход на азиатские рынки.



Российские Z-блогеры уже мечтают о Баку "за три дня" / Скриншот

Сейчас же об этом мечтают только Z-блогеры, да и те не все – потому что, например, Маргарита Симонян, сотрудников которой и задержали в Баку, вообще воздержалась от эмоциональных оценок и, отбыв номер постом с видео с места событий, перешла к темам, которые ее интересуют, то есть ИИ, российская агрессия против Украины и российско-китайская дружба.

Показательно, что Евросоюз, несмотря на напряженные отношения с Азербайджаном, к которому очень много вопросов по правам человека и свободы слова, одновременно поддержал Баку и осудил произвол российских силовиков в далекой Сибири.



Посол Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко написал в фейсбуке, что "глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, что даже привели к смертям, совершенных российскими силами безопасности".

Мои мысли с жертвами и их семьями,

– подчеркнул европейский дипломат.

Тем временем в Азербайджан привезли тела убитых российскими силовиками братьев Сафаровых. Судмедэксперты провели повторную экспертизу тел погибших и передали родственникам для похорон в городе Агджабеди. Родственник жертв россиян Сейфаддин Гусейнили заявил, что во время судебно-медицинской экспертизы, на которую его пригласили для опознания, он увидел на телах братьев следы пыток.

При этом официальная российская версия заключается в том, что один якобы умер от "сердечной недостаточности", а причины смерти второго "устанавливаются" (то есть – еще не придумали). Смерть земляков и циничная ложь россиян разозлили азербайджанцев и эту эмоцию полностью разделила с гражданами власть, вследствие чего в азербайджанских СМИ поднялась новая "волна русофобии".

Обратите внимание! В Украине тоже официально отреагировали на конфликт. Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Кремль фактически одновременно вступил в конфликт с Азербайджаном и Арменией. Еще 5 лет назад Москва манипулировала противоречиями между этими странами, позиционируя себя арбитром. Сегодня же она воспринимается как общий враг.

Почему это уже не первое обострение

Напомним, что 25 декабря 2024 года российские ПВО, базировавшиеся в Чечне, расстреляли ракетами азербайджанский гражданский самолет, а затем отказались прийти экипажу на спасение и направили в Каспийское море, похоже, рассчитывая на то, что он упадет и воду и похоронит на дне все следы преступления.

Но самолет дотянул до Казахстана и совершил жесткую посадку. 38 человек погибли, но живыми остались 29, которые рассказали правду об атаке. Впоследствии их слова подтвердили эксперты, что нашли следы поражения самолета российскими ракетами.

Россия попыталась замять дело. Чеченский наместник Путина Кадыров сначала начал всем угрожать (но быстро засунул язык подальше), а сам Путин в разговоре с Ильхамом Алиевым выразил сожаление, что погибли люди, но отказался брать ответственность за трагедию.

В Москве свысока решили, что этого будет достаточно, потому что, когда бросают кость, плевать, какая она на вкус. Но так не считал Ильхам Алиев, азербайджанский лидер публично обвинил Россию в атаке на гражданский самолет и потребовал теперь публичных извинений от Путина, чем очень его оскорбил и унизил. Потому что оказалось, что теперь нужно говорить с президентом бывшей колонии как с равным и демонстрировать все соответствующие церемониалы.

Подробно о тех событиях Почему Алиев не простил Путина и что это означает для Украины

Пока Алиев ждал извинений – в Азербайджане началось сворачивание русификации и ликвидация в формате "приостановления" главных ее символов – "Русского дома", "Sputnik Азербайджан" и других пророссийских или откровенно российских сайтов. Кроме того, Азербайджан отказал России в экстрадиции бывшей судьи из Красноярска Елены Хахалевой, несмотря на очевидный коррупционный след беглянки.

А еще – начал активно дружить и даже заигрывать с Украиной. Украинцы радостно в эту игру включились – поблагодарили за гуманитарную помощь и намекнули, что готовы увеличить сотрудничество, в частности, в сфере безопасности.

В итоге Путин что-то бубнил в привычном для себя формате "кхе-кхе", но так нормально и не извинился, зато семьям жертв и пострадавшим Россия выплатила денежные компенсации, а Алиева задобрили показательными символами респекта. Неожиданно выяснилось, что его отец и предыдущий президент Азербайджана Гейдар Алиев оказался невероятным строителем российской инфраструктуры (БАМа – то есть Байкало-Амурской магистрали) и нуждается в немедленном памятнике в России.

Алиева-младшего это удовлетворило и он даже почти доехал до Москвы на парад на 9 мая, но в последний момент нашел повод не делать этой глупости и прислал позориться вместо себя азербайджанских военных. После этого между Россией и бывшей колонией установился "плохой мир", который прервал рейд силовиков в Екатеринбурге 27 июня 2025 года.

Чего ждать дальше

Сейчас неизвестно, кто отдавал приказ о разгроме ячейки азербайджанской диаспоры в Сибири. Сомнительно, что это был приказ Путина, потому что ему не до того и вертикаль власти в России работает не так. На местах путинские сатрапы имеют право "импровизировать" и "перегибать палку", но при условии – полной лояльности центра, личной преданности Путину и регулярной поставке коррупционной ренты.

Учитывая все вышесказанное, с точки зрения "сатрапов" – это был привычный эпизод "кормления", они ничего не нарушили, а провели рутинную операцию против местной бизнес-элиты да еще и этнической, потому что сейчас в России в тренде притеснения мигрантов и представителей нацменьшинств, пусть и с российскими паспортами, конечно, если они не кадыровцы. Но оказалось, что "сажать на бутылку" нельзя не только чеченцев, но и азербайджанцев. И теперь на нее очевидно посадят самих "ментов и фсбшников" из Екатеринбурга.

Возможно, теперь кто-то с большими погонами уйдет в отставку или будет переведен на войну в Украине, которую в России до сих пор называют СВО.

Также не исключено, что вскоре в Екатеринбурге или где-то еще появится новый памятник Гейдару Алиеву либо сквер его имени. Но все это не изменит отношение азербайджанцев к России и россиян к азербайджанцам, поэтому после смерти Путина или свержения его режима к сценарию массовой резни в России в формате все против всех добавится еще один акцент. Вполне возможно, что его официальным саундтреком станет новая версия легендарной мейханы "Ты кто такой? Давай, до свидания!". Но посвятят ее российскому могуществу на Южном Кавказе.

Легендарная талышская мейхана: смотрите видео