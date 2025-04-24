Мясник в Кремле хочет войны, – глава МИД Латвии о Путине после массированной атаки по Украине

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала ночную массированную атаку по Украине, заявив о намерениях России, в частности Владимира Путина, продолжать войну.

Она назвала российского диктатора "мясником". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее публикацию в соцсети Х, которую она обнародовала в четверг, 24 апреля.

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Как Браже прокомментировала атаку

Латвийский министр назвала ночную атаку против Украины очередным доказательством того, что Путин собирается продолжать войну. Она подчеркнула необходимость давления на Москву для достижения мира.

Сработать может только мир благодаря силе. Россию нужно принуждать к миру, и усиливать способность Украины обороняться. Сегодняшняя масштабная атака против украинских гражданских доказывает, что мясник в Кремле хочет войны. Никаких намеков на мир нет,

– написала она.

Напомним, Зеленский сообщил, что в результате российской атаки есть много разрушений. Сейчас продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на утро известно о более 80 пострадавших по всей Украине, всем оказывается помощь.