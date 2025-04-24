Вона назвала російського диктатора "м'ясником". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її публікацію у соцмережі Х, яку вона оприлюднила у четвер, 24 квітня.

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Як Браже прокоментувала атаку

Латвійська міністерка назвала нічну атаку проти України черговим доказом того, що Путін збирається продовжувати війну. Вона наголосила на необхідності тиску на Москву задля досягнення миру.

Спрацювати може лише мир завдяки силі. Росію потрібно примушувати до миру, і посилювати спроможність України оборонятися. Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає,

– написала вона.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки є багато руйнувань. Наразі тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на ранок відомо про понад 80 постраждалих по всій Україні, усім надається допомога.