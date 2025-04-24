Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Головне про масовану атаку 24 квітня: де пролунали вибухи, які наслідки

Росія ігнорує пропозицію про повне припинення вогню

Український лідер зазначив, що минуло 44 дні з моменту, як Україна погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню та ударів.

Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що по Україні було випущено близько 70 ракет, зокрема балістичних. Також росіяни залучили до атаки майже 150 ударних БпЛА.

Які наслідки масованої атаки на Україну

Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки є багато руйнувань. Наразі тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на ранок відомо про понад 80 постраждалих по всій Україні, усім надається допомога. На жаль, у Києві загинуло 9 людей.

Крім того, президент заслухав доповідь військового командування. Він доручив міністру оборони негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО.

Зеленський скасовує частину програми візиту до ПАР

Український лідер проінформує президента ПАР Рамафосу, який голову в "Групі двадцяти", про ситуацію та потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Зеленський також розраховуєш на допомогу у гуманітарних питаннях – у поверненні полонених та викрадених Росією українських дітей.

Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну. Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію,

– повідомив президент України.

Він також висловив подяку всім у світі, хто підтримує Україну та українців.